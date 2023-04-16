Події

19:04 16.04.2023

За добу відбито 45 атак окупантів, бої за Бахмут тривають

2 хв читати
За добу відбито 45 атак окупантів, бої за Бахмут тривають

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході України, активно застосовують там оперативно-тактичну та армійську авіацію.

"В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка. Протягом доби на зазначених ділянках фронту нашими захисниками відбито понад 45 атак противника", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії на північ від Григорівки та біля Спірного.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. "Не припиняються бої за місто Бахмут. Противник провів атаки в районах населених пунктів Хромове та Іванівське, успіху не мав", - йдеться у зведенні.

На мар'їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар'їнки.

"На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Водяного та Первомайського Донецької області, успіху не мав", - повідомили в Генштабі.

На шахтарському напрямку поточної доби ворог наступальних дій не проводив. На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

"Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил республіки Білорусь. На території цієї країни продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил Російської Федерації. У прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей утримуються певні підрозділи противника", - розповіли в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:34 16.04.2023
У РФ, через втрати в Україні, перенесли початок навчального року для офіцерського складу деяких ВНЗ

У РФ, через втрати в Україні, перенесли початок навчального року для офіцерського складу деяких ВНЗ

07:16 16.04.2023
За минулу добу ЗС України збили ворожий Су-25

За минулу добу ЗС України збили ворожий Су-25

07:09 16.04.2023
За добу ЗС України відбили 60 атак противника, епіцентр бойових дій у Бахмуті та Мар'їнці

За добу ЗС України відбили 60 атак противника, епіцентр бойових дій у Бахмуті та Мар'їнці

06:53 16.04.2023
За минулу добу окупанти завдали 34 ракетних і авіаударів, здійснили 38 обстрілів із РСЗВ

За минулу добу окупанти завдали 34 ракетних і авіаударів, здійснили 38 обстрілів із РСЗВ

19:37 15.04.2023
РФ продовжує порушувати міжнародне гуманітарне право, обстрілює невійськові об'єкти

РФ продовжує порушувати міжнародне гуманітарне право, обстрілює невійськові об'єкти

19:17 15.04.2023
РФ проводить кампанію з підтримки мобілізації для поповнення втрат у живій силі

РФ проводить кампанію з підтримки мобілізації для поповнення втрат у живій силі

19:05 15.04.2023
Українська авіація за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження противника

Українська авіація за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження противника

07:20 15.04.2023
Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку

Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку

19:10 14.04.2023
У тимчасово окупованій Горлівці загарбники переводять поранених російських військових у поліклініку Горлівського машинобудівного заводу

У тимчасово окупованій Горлівці загарбники переводять поранених російських військових у поліклініку Горлівського машинобудівного заводу

19:03 14.04.2023
Протягом доби ворог завдав 6 авіаційних і 19 ракетних ударів, здійснив близько 20 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав 6 авіаційних і 19 ракетних ударів, здійснив близько 20 обстрілів із РСЗВ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Слов'янську 15 загиблих у результаті обстрілу, рятувальні роботи завершено

Кількість загиблих у результаті обстрілу Слов'янська зросла до 13 - ДСНС

У Києві затримано чоловіка, який кинув у людей гранату

Резніков: українські втрати у війні менші за кількість жертв лютневого землетрусу в Туреччині

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Слов'янська зросла до 12-ти, під завалами можуть перебувати ще три людини - ДСНС

ОСТАННЄ

Червоногригорівська громада також опинилася під ворожим обстрілом

Рівень підняття води в Київській області контрольований

Окупанти продовжують вивозити агропродукцію і примусово паспортизувати населення південних областей

Сили оборони завдали шість ударів по місцях скупчення окупантів за добу

У Слов'янську 15 загиблих у результаті обстрілу, рятувальні роботи завершено

Окупанти завдали 25 ракетних і 28 авіаударів по Україні за добу

Порошенко про ПЦУ: Це справжня українська народна церква

Противник використовує школи для облаштування військових шпиталів у Запорізькій області

Візит Кулеби до Багдада продовжить стратегію відкриття нових горизонтів у світі та створення нових можливостей для України, бізнесу та громадян - МЗС

У Фінляндії з відтермінуванням у 14 років розпочалася комерційна експлуатація 3-го енергоблоку АЕС "Олкілуото"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА