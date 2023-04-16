За добу відбито 45 атак окупантів, бої за Бахмут тривають

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході України, активно застосовують там оперативно-тактичну та армійську авіацію.

"В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка. Протягом доби на зазначених ділянках фронту нашими захисниками відбито понад 45 атак противника", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії на північ від Григорівки та біля Спірного.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. "Не припиняються бої за місто Бахмут. Противник провів атаки в районах населених пунктів Хромове та Іванівське, успіху не мав", - йдеться у зведенні.

На мар'їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар'їнки.

"На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Водяного та Первомайського Донецької області, успіху не мав", - повідомили в Генштабі.

На шахтарському напрямку поточної доби ворог наступальних дій не проводив. На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

"Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил республіки Білорусь. На території цієї країни продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил Російської Федерації. У прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей утримуються певні підрозділи противника", - розповіли в Генштабі.