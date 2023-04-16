У Фінляндії з відтермінуванням у 14 років розпочалася комерційна експлуатація 3-го енергоблоку АЕС "Олкілуото"

У Фінляндії новий 3-й енергоблок АЕС "Олкілуото" почав у неділю подачу електроенергії в плановому режимі, заявили в компанії-операторі Teollisuuden Voima Oyj.

"Третій енергоблок тепер готовий. Тестова фаза завершена, і сьогодні, 16 квітня 2023 року, на ньому почалося регулярне вироблення електроенергії. Тепер 30% електрики у Фінляндії надходитиме з АЕС "Олкілуото", - йдеться на сторінці компанії у твіттері.

При цьому Associated Press зазначає, що 3-й енергоблок почали зводити у 2005 році, і спочатку його мали завершити у 2009. Однак через технічні складнощі новий реактор під'єднали до національної енергосистеми лише в березні 2022 року, після чого почалася фаза його тестування. Остаточна сума проєкту, на думку експертів, становила приблизно 11 млрд євро - майже втричі більша за початкову.

Енергоблок будували у співпраці з французькою компанією Areva і німецькою Siemens.

Тепер Фінляндія має у своєму розпорядженні п'ять ядерних реакторів на двох АЕС - "Ловійса" і "Олкілуото", які задовольняють потреби країни в електриці більш ніж на 40%.