Угорщина пов'язала свою заборону на ввезення зерна з України з діями Польщі та Словаччини

Уряд Угорщини заявив про введення заборони на ввезення зерна з України і пов'язав її з раніше вжитими подібними діями з боку Польщі та Словаччини.

"Подібно до Словаччини та Польщі, Угорщина також забороняє поставки українського зерна. Ми не можемо наражати на небезпеку угорське сільське господарство і засоби для існування угорських фермерів", - йдеться в повідомленні у Facebook угорського уряду в неділю.

Як повідомлялося, Польща 15 квітня ухвалила одностороннє рішення про тимчасове припинення ввезення будь-якої сільськогосподарської продукції з України на період до 30 червня 2023 року, хоча раніше було досягнуто двосторонньої домовленості про тимчасове зупинення експорту лише чотирьох культур - пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику, тоді як транзит зберігався, але з посиленням умов, які сторони планували оперативно узгодити.

Крім того, Міністерство сільського господарства Словаччини 13 квітня заявило про виявлення партії українського зерна в 1,5 тис. тонн із забороненими пестицидами, заборонило використання будь-якого українського зерна і борошна та рекомендувало запровадити тимчасову заборону на їхнє ввезення.

Потім 14 квітня міністри країн Вишеградської четвірки (Польща, Словаччина, Угорщина та Чехія), а також Румунії та Болгарії провели онлайн-переговори про ситуацію з українським зерном. За їхніми підсумками словацький міністр Самуель Влчан повідомив, що на раді AGRIFISH, яка об'єднує аграрних міністрів усього ЄС, планує представити використання інструменту ЄС, за допомогою якого українське зерно закуповували б у співпраці з Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН. На його думку, це допоможе Україні в складній військовій ситуації і водночас захистить ринок ЄС від демпінгу цін на товари з України.

Своєю чергою в Європейській комісії в неділю заявили про неприйнятність самостійних рішень окремих країн, як-от Польща та Угорщина щодо обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції з України.