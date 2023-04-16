Події

15:04 16.04.2023

У Києві затримано чоловіка, який кинув у людей гранату

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У Києві затримано чоловіка, який кинув у людей гранату

У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який кинув у людей гранату, повідомляє пресслужба ГУ Національної поліції м. Києва.

"Учора (у суботу - ІФ-У) ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Милославській стався вибух, унаслідок якого було травмовано двох людей. Для негайного документування та надання медичної допомоги на місце події виїхали слідчо-оперативні групи Головного та Деснянського управлінь поліції, медичні працівники, профільні служби", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті в неділю.

"Для розшуку та затримання зловмисника в Києві було введено спеціальну поліцейську операцію. Ми (...) встановили, що порушник побачив на вулиці свою знайому з чоловіком і через ревнощі кинув у їхній бік гранату. З тілесними ушкодженнями медики госпіталізували 33-річну потерпілу та її 37-річного знайомого, а слідчі вилучили з місця скоєння злочину фрагменти боєприпасу", - повідомляє начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Микола Мазуров.

Оперативні співробітники встановили особу зловмисника та за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали його за місцем проживання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це 34-річний місцевий житель, раніше не судимий.

Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною другою статті 15, пунктом першим частини другої статті 115 КК України - замах на умисне вбивство двох або більше осіб. Покарання передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

"Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину", - повідомив Мазуров.

Теги: #київ #граната #інцидент

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