Окупанти вночі обстріляли Комишуваху на Запоріжжі, зруйновано церкву

У ніч на неділю, 16 квітня, ворог обстріляв Комишуваху (Запорізька обл.), зруйновано церкву, без постраждалих, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Нічого святого, навіть у ніч Воскресіння Христового. Ворог здійснив масовану атаку. У Комишувасі постраждала місцева церква, у якій, на щастя, не проводили службу. Зруйновано сусідні будівлі", - написав він у телеграм-каналі.

Також повідомляється, що в обласному центрі ворог влучив у зелену зону. Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі встановлюють.