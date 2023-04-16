Події

11:01 16.04.2023

130 українців повернуто з полону на Великдень

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130 українців повернуто з полону на Великдень

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про повернення з російського полону в рамках процедури обміну 130 українців.

"Великий Великодній обмін полоненими. Повертаємо 130 наших людей. Він відбувався останніми днями в кілька етапів. Військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники ДССТ... Рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках. Наші люди повертаються додому", - написав Єрмак у телеграм-каналі в неділю.

"Життя наших - найвища цінність для нас. «Герої мають бути живими», так завжди говорить президент Володимир Зеленський, чиє завдання виконує наша команда, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Це завдання звучить коротко: повернути всіх", - зазначив голова ОП.

"І ми повернемо", - наголосив Єрмак.

Координаційний штаб із поводження з військовополоненими повідомляє, що серед звільнених полонених додому повертаються 92 військовослужбовці ЗСУ, 20 службовців територіальної оборони, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, 2 представники військово-морських сил і 2 Державної спеціальної служби транспорту.

48 зі 130 звільнених у неділю українських захисників вважалися зниклими безвісти. У частини врятованих є поранення, численні контузії та втрачені кінцівки.

"Також звільнено з полону двох рідних братів, які воювали в районі м. Бахмут. Старшому зі звільнених захисників уже виповнилося 58 років, молодшому - 21 рік", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Теги: #великдень #обмін_полоненими

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