ЄС закликає сторони конфлікту в Судані припинити бойові дії

Євросоюз рішуче засуджує спалах насильства, який стався між Збройними силами Судану і Силами швидкого реагування, заявив у суботу високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

"ЄС закликає всі сторони проявити відповідальність і негайно припинити бойові дії. У цей критичний момент пріоритет має бути віддано припиненню вогню, деескалації ситуації та врегулюванню розбіжностей за допомогою діалогу", - йдеться в заяві глави дипломатії Євросоюзу, опублікованій у Брюсселі.

За його словами, останні події в країні ставлять під загрозу недавні досягнення, спрямовані на її повернення на шлях демократії.

"ЄС продовжуватиме тісно координувати свої дії з регіональними та міжнародними партнерами, щоб знайти шлях до політичної угоди, яка принесе мир, стабільність та економічний розвиток", - йдеться в заяві Борреля.

Раніше в суботу повідомлялося, що в столиці Судану Хартумі спалахнули сутички із застосуванням важкого озброєння між суданською армією і Силами швидкого реагування.