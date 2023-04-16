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07:57 16.04.2023

ЄС закликає сторони конфлікту в Судані припинити бойові дії

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ЄС закликає сторони конфлікту в Судані припинити бойові дії

Євросоюз рішуче засуджує спалах насильства, який стався між Збройними силами Судану і Силами швидкого реагування, заявив у суботу високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

"ЄС закликає всі сторони проявити відповідальність і негайно припинити бойові дії. У цей критичний момент пріоритет має бути віддано припиненню вогню, деескалації ситуації та врегулюванню розбіжностей за допомогою діалогу", - йдеться в заяві глави дипломатії Євросоюзу, опублікованій у Брюсселі.

За його словами, останні події в країні ставлять під загрозу недавні досягнення, спрямовані на її повернення на шлях демократії.

"ЄС продовжуватиме тісно координувати свої дії з регіональними та міжнародними партнерами, щоб знайти шлях до політичної угоди, яка принесе мир, стабільність та економічний розвиток", - йдеться в заяві Борреля.

Раніше в суботу повідомлялося, що в столиці Судану Хартумі спалахнули сутички із застосуванням важкого озброєння між суданською армією і Силами швидкого реагування.

 

 

Теги: #судан #єс

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