Події

07:34 16.04.2023

У РФ, через втрати в Україні, перенесли початок навчального року для офіцерського складу деяких ВНЗ

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У РФ, через втрати в Україні, перенесли початок навчального року для офіцерського складу деяких ВНЗ

Армія РФ продовжує зазнавати суттєвих втрат в Україні, що змушує російське військове керівництво вишукувати нетрадиційні способи поповнення бойових підрозділів, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Міністром оборони російської федерації прийнято рішення щодо переносу початку навчального процесу для офіцерського складу у деяких вищих військових навчальних закладах з 1 вересня на 1 грудня", - йдеться в ранковому зведенні в неділю.

Також відзначається зменшення кількості особового складу в підрозділах, які пройшли навчання на полігонах. У Генштабі ЗСУ це пов'язують із постійним відправленням у райони ведення бойових дій малочисельних груп для поповнення втрат бойових підрозділів.

"Нещодавно в інформаційному просторі з'явився відкритий лист від терористичної організації "ПВК вагнер" із таким "запрошенням" до своїх лав добровольців. Відомо, що підрозділи цієї організації зазнали великих втрат під час наступу на Бахмут", - йдеться в повідомленні.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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