Події

07:16 16.04.2023

За минулу добу ЗС України збили ворожий Су-25

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За минулу добу ЗС України збили ворожий Су-25

Авіація, ракетні війська та артилерія ЗС України за добу завдали 14 авіаударів і вразили 3 райони зосередження живої сили і техніки окупантів, повідомили в Генштабі.

Зокрема, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 3 - по зенітно-ракетних комплексах.

Зазначається, що минулої доби наші військові збили ворожий літак Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, 2 станції радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс і склад боєприпасів.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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