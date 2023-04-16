Події

07:09 16.04.2023

За добу ЗС України відбили 60 атак противника, епіцентр бойових дій у Бахмуті та Мар'їнці

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За добу ЗС України відбили 60 атак противника, епіцентр бойових дій у Бахмуті та Мар'їнці

Протягом доби на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках ЗС України відбили понад 60 атак противника, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка", - йдеться у зведенні на фейсбук-сторінці.

На куп'янському напрямку ворог провів мінування місцевості в районах чотирьох населених пунктів.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за Бахмут. Противник провів атаку в районі населеного пункту Хромове, однак успіху не мав.

На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Північного Донецької області, успіху не мав.

На мар'їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

У запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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