Події

06:53 16.04.2023

За минулу добу окупанти завдали 34 ракетних і авіаударів, здійснили 38 обстрілів із РСЗВ

2 хв читати
За минулу добу окупанти завдали 34 ракетних і авіаударів, здійснили 38 обстрілів із РСЗВ

За добу противник завдав 28 авіаційних і 6 ракетних ударів, здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і цивільній інфраструктурі населених пунктів. У Херсоні під час обстрілу загинули люди, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на фейсбук-сторінці.

"Минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Бунякине, Іскрисківщина, Волфине, Шпиль, Басівка, Юнаківка та Попівка Сумської області, а також Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ і Вовчанські Хутори на Харківщині", - ідеться в ранковому зведенні в неділю.

Зокрема, на куп’янському напрямку ворог провів мінування місцевості в районах чотирьох населених пунктів. Здійснив обстріли Новомлинська, Дворічної та Берестового Харківської області.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське і Спірне Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. Противник провів атаку в районі населеного пункту Хромове, проте успіху не мав. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Костянтинівка, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли більш як 15 населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення. Серед них - Керамік, Степове, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка, Курахове, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести  оборонні дії. Минулої доби здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів Запорізької області; Антонівка, Зеленівка Херсонської області та місто Херсон. Загинули мирні жителі.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:16 16.04.2023
За минулу добу ЗС України збили ворожий Су-25

За минулу добу ЗС України збили ворожий Су-25

07:09 16.04.2023
За добу ЗС України відбили 60 атак противника, епіцентр бойових дій у Бахмуті та Мар'їнці

За добу ЗС України відбили 60 атак противника, епіцентр бойових дій у Бахмуті та Мар'їнці

19:37 15.04.2023
РФ продовжує порушувати міжнародне гуманітарне право, обстрілює невійськові об'єкти

РФ продовжує порушувати міжнародне гуманітарне право, обстрілює невійськові об'єкти

19:17 15.04.2023
РФ проводить кампанію з підтримки мобілізації для поповнення втрат у живій силі

РФ проводить кампанію з підтримки мобілізації для поповнення втрат у живій силі

19:05 15.04.2023
Українська авіація за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження противника

Українська авіація за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження противника

07:20 15.04.2023
Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку

Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку

19:10 14.04.2023
У тимчасово окупованій Горлівці загарбники переводять поранених російських військових у поліклініку Горлівського машинобудівного заводу

У тимчасово окупованій Горлівці загарбники переводять поранених російських військових у поліклініку Горлівського машинобудівного заводу

19:03 14.04.2023
Протягом доби ворог завдав 6 авіаційних і 19 ракетних ударів, здійснив близько 20 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав 6 авіаційних і 19 ракетних ударів, здійснив близько 20 обстрілів із РСЗВ

08:18 14.04.2023
ЗС України за добу знищили 500 окупантів, 4 танки та 7 артсистем

ЗС України за добу знищили 500 окупантів, 4 танки та 7 артсистем

07:19 14.04.2023
Окупанти за добу завдали 19 авіаударів і здійснили 39 обстрілів із РСЗВ

Окупанти за добу завдали 19 авіаударів і здійснили 39 обстрілів із РСЗВ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За минулу добу ЗС України збили ворожий Су-25

Україні потрібні гарантії безпеки до вступу в НАТО

Українські санкції проти російських компаній і фізосіб синхронізуються з глобальними

Кількість поранених у результаті удару по Слов'янську сягнула 23 людей

Команда Міноборони України за десять днів провела переговори в Афінах, Нікосії, Мадриді та Бухаресті - Резніков

ОСТАННЄ

Адміністратора телеграм-каналу про повістки в Луцьку засуджено на п’ять років

Ворог завдав авіаударів по Чернігівській і Сумській областях, є поранений

За добу ворог обстріляв три ОТГ Сумської області

Епіфаній привітав українців зі святом Воскресіння Христового

У Слов'янську тривають аварійно-рятувальні роботи, проведено розбір 96 т будконструкцій

16 квітня: Цей день в Україні та в світі

Приплив в Україну цього тижня залишився на високому рівні 56 тис. осіб

Україні потрібні гарантії безпеки до вступу в НАТО

Українські санкції проти російських компаній і фізосіб синхронізуються з глобальними

МВФ уперше повністю опублікував українською всі документи за програмою EFF з Україною

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА