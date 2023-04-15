РФ продовжує порушувати міжнародне гуманітарне право, обстрілює невійськові об'єкти

РФ продовжує вести загарбницьку війну, повністю ігнорує міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли невійськових об'єктів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Протягом доби противник завдав 19 авіаційних і 4 ракетних ударів, здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Російський агресор і надалі використовує тактику терору, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці.

Протягом доби ворог здійснив обстріли понад 55 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Зокрема, обстрілу зазнали Козача Лопань, Бахмут, Часів Яр, Авдіївка, Мар'їнка, Курахове, Вугледар, Гуляйполе та Херсон.

Противник зазнає значних втрат, проте не відмовляється від своїх планів з окупації української території, продовжуючи зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка.

"За добу, на зазначених ділянках фронту, нашими захисниками було відбито 40 атак противника", - наголошують у Генштабі.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі. На території цієї країни, як і раніше, перебувають деякі підрозділи територіальних військ збройних сил Російської Федерації.

У прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей утримуються певні підрозділи противника.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населеного пункту Діброва. На бахмутському напрямку ворог також продовжує вести наступальні дії: не припиняються бої за Бахмут. Противник провів атаку в районі населеного пункту Хромове, однак успіху не досягнув.

На авдіївському напрямку російські війська вели наступальні дії в районах Сєверного та Первомайського, успіху не досягли. На мар'їнському напрямку українські захисники відбили численні ворожі атаки поблизу населеного пункту Мар'їнка Донецької області.

На шахтарському напрямку поточної доби ворог наступальних дій не проводив.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.