РФ проводить кампанію з підтримки мобілізації для поповнення втрат у живій силі

Для поповнення втрат у живій силі, РФ веде кампанію з підтримки мобілізації. Для популяризації військової служби використовуються усі доступні методи, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Своїм громадянам російське керівництво обіцяє високе грошове утримання та соціальний пакет. Окрім ЗМІ пропагандисти застосовують агітаційні листівки відповідного змісту в громадських місцях", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Зокрема, зазначають у Генштабі, останнім часом помічено активізацію агітації у Воронежі.