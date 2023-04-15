Зеленський обговорив із Макроном його візит до Китаю, ситуацію на фронті, підготовку до саміту НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів півторагодинну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Висловив подяку за засудження жахливої, нелюдської страти українського воїна російськими військовими злочинцями", - написав президент України в телеграм-каналі.

Крім того, сторони обговорили підсумки нещодавнього візиту президента Макрона до Китаю. "Розповів про ситуацію на фронті та подальші наміри щодо звільнення всіх наших територій. Відзначив намір Франції ще більше посилити важливу підтримку України на полі бою", - зазначив Зеленський.

"Також обговорили підготовку до Вільнюського саміту НАТО в липні цього року та його очікувані результати, зокрема, щодо необхідності отримання Україною дієвих гарантій безпеки ще до вступу нашої країни до Альянсу. Окремо приділили увагу реалізації української формули миру", - поінформував президент України.