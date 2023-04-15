Кількість загиблих у результаті обстрілу Слов'янська збільшилася до 11 людей

Унаслідок удару по Слов'янську в п'ятницю, 14 квітня, загинули 11 осіб, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

"Ще 2 людини загинули внаслідок учорашнього удару по Слов'янську - їхні тіла дістали сьогодні з-під завалів. Таким чином, кількість загиблих зросла до 11 осіб", - написав Кириленко у фейсбуці.

Пошукова операція на місці трагедії триває. Рятувальники розшукують людей, які ще можуть перебувати під зруйнованим будинком.

"Завдання номер один зараз - врятувати тих, кого ще можна врятувати. ДСНС і всі профільні служби докладають до цього всіх зусиль, не зупиняючи роботу ні на мить", - наголосив голова ОВА.

Як повідомлялося, вдень у п'ятницю російські окупанти завдали ракетного удару по м. Слов'янськ на Донеччині, унаслідок чого пошкоджено 10 будинків і цивільну інфраструктуру.

Раніше повідомлялося про 9 загиблих.