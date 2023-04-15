На Херсонщині росіяни з безпілотників обстріляли автомобілі поліції, поранено трьох правоохоронців

Росіяни обстрілюють поліцейські машини з безпілотників: у Херсоні було поранено двох поліцейських, у Бериславі - одного, повідомляє пресслужба поліції.

"Російські військові за допомогою безпілотників укотре атакували співробітників поліції. У Херсоні в мікрорайоні "Корабел" службовий автомобіль правоохоронців потрапив під атаку БПЛА. Поранено двох поліцейських, автомобіль зазнав механічних пошкоджень", - йдеться в повідомленні Херсонської поліції на офіційній сторінці у мережі Фейсбук у суботу.

Також під ворожий обстріл "з дрона потрапили два службові автомобілі поліцейських у місті Берислав. Унаслідок скидання модифікованих боєприпасів поранено одного співробітника поліції, автомобілі зазнали механічних пошкоджень".

Як повідомляється, за минулу добу поліція відкрила 27 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських окупантів на Херсонщині.

Слідчі фіксують кожен факт російської агресії. Триває розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 438 КК України "Порушення законів та звичаїв війни".