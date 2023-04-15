Найжорстокіші бої точаться безпосередньо в міській межі Бахмута, ЗСУ роблять усе, щоб сточувати боєздатність ворога

Безпосередньо в міській забудові Бахмута нині відбуваються безпрецедентні криваві бої, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Сьогодні безпосередньо в міській забудові Бахмута відбуваються безпрецедентні за останні десятиліття криваві бої. Ворог поставив за мету взяти це неприступне місто-фортецю. Наші воїни в кривавих жорстоких боях роблять усе, щоб сточувати боєздатність ворога, вибивати його силу і моральний дух. І щодоби вони це успішно роблять, намагаючись максимально завдати шкоди ворогу", - сказав Череватий в ефірі загальнонаціонального марафону в суботу.

За його даними, за цю добу ворог завдав під Бахмутом 158 ударів ракетними військами, артилерією та РСЗВ. "Сталося 17 бойових зіткнень, 80 окупантів знищено, 100 поранених, також знищено 4 польові склади ворога", - сказав він.

Як зазначив Череватий, наступний напрямок за інтенсивністю це Лимансько-Куп'янський. Ця ділянка - лідер з обстрілів. "За добу ворог 307 разів обстріляв там наші позиції різними калібрами та системами вогню. Відбулося кілька бойових зіткнень, 12 окупантів знищено, 44 поранено. Там же за цю добу було знищено їхній новітній танк Т-90 і бойові машини піхоти, а також артилерійський тягач".

"Бахмут став точкою безславності для російських військ", - підсумував Череватий. За таких величезних зусиль не взяти районний центр протягом 9 місяців, це "ганьба, яку їм не вдасться змити ніколи".