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11:22 15.04.2023

В Україні 469 дітей загинули через збройну агресію РФ - Офіс генпрокурора

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В Україні 469 дітей загинули через збройну агресію РФ - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 15 квітня 2023 року понад 1417 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 469 дітей загинуло та понад 948 дістали поранень різного ступеня тяжкості", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в суботу вранці.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 451, Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66.

14 квітня внаслідок обстрілу військами РФ цивільної інфраструктури м. Слов'янськ Донецької області загинув 2-річний хлопчик і травмована 14-річна дівчинка.

 

Теги: #прокуратура #діти #війна

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