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09:11 15.04.2023

Окупанти намагаються знайти слабке місце в українській обороні, щоб організувати прорив, неподалік Діброви та Білогорівки ЗС України відбили атаки

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Окупанти намагаються знайти слабке місце в українській обороні, щоб організувати прорив, неподалік Діброви та Білогорівки ЗС України відбили атаки

Російські окупанти намагаються знайти слабке місце в українській обороні, щоб організувати прорив, недалеко від Діброви і Білогорівки Збройні сили України відбили ворожі атаки, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Ворожі атаки відбиті від районів Діброви та Білогорівки, у так званій "ЛНР" не можуть розібратися, за яким законом звільняти бойовиків за віком, у Сєвєродонецьку затримують людей при намаганні зателефонувати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що минулої доби противник спробував атакувати південніше Діброви та неподалік Білогорівки.

"Активні наступальні дії з боку ворога на нашій ділянці фронту тривають уже понад місяць. Окупанти тиснуть на Сили оборони, намагаючись знайти більш-менш слабке місце та організувати прорив. Але це їм так і не вдалося зробити", - сказав начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Водночас, зазначив Лисогор, українські військові максимально виснажують противника, завдають росіянам суттєвих втрат. Це дає час для якісної підготовки резервістів і накопичення достатньої кількості броньованої техніки.

Лисогор додав, що росіяни неодноразово заявляли про модернізацію власної армії, зокрема, відмову від старої техніки. Але добу тому на Луганському напрямку було підбито три ворожі БМП-2, а також БМП-1, які давно зняті з озброєння та виробництва.

 

 

 

Теги: #атаки #луганська #ворог

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