Події

08:13 15.04.2023

ЗС України за добу знищили 460 окупантів, 3 танки і 4 бронемашини

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ЗС України за добу знищили 460 окупантів, 3 танки і 4 бронемашини

За минулу добу п'ятниці бійці Збройних сил України знищили 460 російських окупантів, 3 танки, 4 бронемашини, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.23 орієнтовно склали / 14.02. 22 особового складу - близько 181 550 (+460) осіб ліквідовано, танків - 3653 (+3) од, бойових броньованих машин - 7073 (+4) од, артилерійських систем - 2785 (+1) од, РСЗВ - 535 (+0) од, засоби ППО - 283 (+0) од, літаків - 307 (+0) од, гелікоптерів - 293 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2339 (+0), крилаті ракети - 911 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 5646 (+6) од, спеціальна техніка - 324 (+3). ", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб #втрати #ворог

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