Події

07:20 15.04.2023

Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку

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Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на наступальних діях на 4 напрямках, найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 56 атак ворога", - йдеться в ранковому зведенні в суботу.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На території республіки білорусь продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил республіки білорусь.

Зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Галаганівка  Чернігівської області; Студенок, Рівне, Іскрисківщина, Волфине Сумської області, а також Козача Лопань, Токарівка, Малі Проходи, Стрілеча,  Лук'янці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне та Землянки на Харківщині.

На куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Строївка, Дворічанське, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кіндрашівка, Масютівка, Табаївка та Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва і Спірне Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Диліївка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка.

На мар’їнському напрямку за минулу добу наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Побєда і Новомихайлівка.

На шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Золота Нива, Вугледар Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести  оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив обстріли понад 40 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Новоберислав, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Микільське, Антонівка, Білозерка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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