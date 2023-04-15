У Новокаховському районі окупанти зливають мастило з електротрансформаторів

У Новокаховському районі (Херсонська обл.) російські окупанти зливають мастило з електротрансформаторів, це призводить до знеструмлення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські загарбники продовжують чинити мародерство на тимчасово захопленій території України. Зокрема, у Новокаховському районі Херсонської області відзначені випадки зливу мастила з електротрансформаторів, що, своєю чергою, призводить до знеструмлення окремо взятих вулиць населених пунктів району", - ідеться в повідомленні.

Водночас Повітряні сили ЗСУ за минулу добу завдали 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також 1 радіоелектронну станцію боротьби противника.