Події

07:14 15.04.2023

У Новокаховському районі окупанти зливають мастило з електротрансформаторів

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У Новокаховському районі окупанти зливають мастило з електротрансформаторів

У Новокаховському районі (Херсонська обл.) російські окупанти зливають мастило з електротрансформаторів, це призводить до знеструмлення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські загарбники продовжують чинити мародерство на тимчасово захопленій території України. Зокрема, у Новокаховському районі Херсонської області відзначені випадки зливу мастила з електротрансформаторів, що, своєю чергою, призводить до знеструмлення окремо взятих вулиць населених пунктів району", - ідеться в повідомленні.

Водночас Повітряні сили ЗСУ за минулу добу завдали 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також 1 радіоелектронну станцію боротьби противника.

 

 

 

Теги: #рф #мародерство #окупація

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