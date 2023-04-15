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05:40 15.04.2023

Байден доручив розвідці США ретельніше захищати секретну інформацію

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Байден доручив розвідці США ретельніше захищати секретну інформацію

Президент США Джо Байден високо оцінив швидке розслідування витоку секретних документів Пентагону і доручив військовому командуванню та розвідці США вжити заходів щодо посилення захисту таких даних, йдеться в заяві Білого дому.

"Я високо оцінюю швидкі дії правоохоронних органів щодо розслідування та реагування на недавнє поширення секретних документів адміністрації США", - наголошується в ньому.

"Поки ми розуміємо, чи достовірні ці документи, я доручив нашим військовим та розвідувальному співтовариству вжити заходів для більшого захисту та обмеження поширення конфіденційної інформації", - наголошується в заяві президента США.

У четвер співробітники ФБР затримали і звинуватили військовослужбовця з підрозділу ВПС Національної гвардії США Джека Тейшейра за підсумками розслідування витоку, яке тривало близько тижня.

Тейшейрі в п'ятницю висунули звинувачення в несанкціонованому зберіганні та передачі інформації Пентагону про національну оборону та несанкціоноване вилучення та зберігання секретних документів. Максимальним покаранням за першим обвинуваченням є десять років ув'язнення, за другим – п'ять. Мін'юст США запросив, щоб Тейшейра до початку судового розгляду залишався під вартою. Попереднє слухання призначено на 19 квітня.

6 квітня газета The New York Times написала, що серія секретних документів Пентагону потрапила у відкритий доступ до соціальних мереж, вони стосувалися української армії. Пізніше газета повідомила, що у соціальних мережах 7 квітня з'явилася нова порція секретних документів, у яких відображається політика США "від України до Близького Сходу та Китаю". Вони, зокрема, включають "конфіденційні слайди брифінгів про Китай, Індо-Тихоокеанський регіон, Близький Схід і боротьбу з тероризмом".

Теги: #сша #реакція #байден #витек

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