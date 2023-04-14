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22:33 14.04.2023

В Україні розпочала роботу перша клініка Superhumans Center

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У п'ятницю неподалік Львова розпочала роботу клініка Superhumans Center, повідомляє проект у Фейсбуці.

"У серпні 2022 року ми вперше зайшли до приміщення першого корпусу нашої всеукраїнської клініки. У жовтні тут почалися ремонтні роботи і у квітні, через рекордні 5 місяців, ми відчинили двері першого корпусу Superhumans Center", - йдеться в повідомленні.

"Superhumans - це не просто клініка, не просто мережа клінік, це філософія і це правильно. Відновлення країни починається з відновлення кожної конкретної людини, військової чи цивільної. Дитини чи дорослої. І коли ми бачимо створення такого центру, ми бачимо створення місця сили", – сказала на відкритті посол центру, перша леді Олена Зеленська.

"Для мене це особистий обов'язок, мій спосіб віддячити тим, кому ми переможемо. Військові та мирні люди, які заплатили за свободу нашої країни власним здоров'ям, отримають у Superhumans найсучасніші технології, найкращу медичну експертизу з усього світу, індивідуальний маршрут – все, що необхідно для повернення до активного життя", - зазначає співзасновник Superhumans Андрій Ставніцер.

"Для нас велика честь бути частиною цих надзвичайних зусиль, спрямованих на надання допомоги світового рівня українцям, які отримали страшні поранення під час цієї війни – вони справді "надлюди". Повномасштабне вторгнення Росії в Україну – це війна проти мирного населення. Багато чоловіків, жінок і діти втрачатимуть життя чи кінцівки, навіть задовго після закінчення війни через величезну кількість мін на значній території України. Цей центр є кроком до того, щоб дати українцям шанс відновити своє життя та свою країну", - сказав Говард Г. Баффет, голова та виконавчий директор Фонду Говарда Г. Баффета.

Superhumans Center - комплексна медустанова, де протезуватимуть та реабілітуватимуть пацієнтів, насамперед тих, хто отримав травми внаслідок російської агресії.

14 квітня було відкрито першу чергу цього центру – протезувальна майстерня та частина реабілітаційного центру. Як повідомив заступник медичного центру Володимир Головацький, у центрі працюватимуть понад шістдесят медичних фахівців. Щороку там планують приймати близько 3 тисяч пацієнтів.

Інвестиції у запуск реабілітаційного медичного центру Superhumans у Львові оцінюються у $54 млн, повідомила раніше СЕО Superhumans Ольга Руднєва.

Перший етап проекту включають ремонт приміщень, закупівлю обладнання, рік оплати роботи медичної команди, закупівлю матеріалів для протезування.

Другий та третій етапи передбачають запуск усіх корпусів лікарні, старт роботи освітнього центру на базі Superhumans та розширення до інших регіонів України, зокрема. у Харків.

Підтримку проекту вже надали Фонд Говарда Баффета, Фонд Річарда Бренсона Virgin Unite, Cargill, Payoneer, Freedom Finance, Loro Piano, Mastercard, SD Capital та інші.

Між Superhumans та Міністерством охорони здоров'я підписано меморандум про співпрацю. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що спільна мета – надати українцям, які отримали травми війни, найкращу світову експертизу.

Над запуском лабораторії з виробництва протезів із проектом Superhumans працює німецький виробник технологій для виготовлення різних видів протезів, ортезів та екзоскелетів компанія Ottobock. Консультації щодо початку власного виробництва протезів команді також надає провідний виробник біонічних та інших протезів з Ісландії компанія Ossur.

Проект створюється з ініціативи українського бізнесмена Андрія Ставніцера. Ще один його засновник – Пилип Грушко.

Теги: #україна #львів #клініка #відкриття

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