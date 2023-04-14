Події

21:24 14.04.2023

Кількість загиблих у результаті удару по Слов'янську зросла до восьми людей, ще 21 поранено

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Кількість загиблих у результаті удару по Слов'янську зросла до восьми людей, ще 21 поранено

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Слов'янську Донецької області зросла до 8 осіб, поранених - 21, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

"Станом на зараз: по жертвах по всіх локаціях - 21 людина отримала поранення і 8 людей загинули. (...) Поруч із будинком дістали жінку 1946 року народження", - сказав Кириленко в ефірі національного телемарафону в п'ятницю ввечері.

Глава ОВА повідомив, що є "щонайменше сім місць влучень". Кириленко уточнив, що окупанти випустили сім ракет С-300.

Точна інформація про пошкодження уточнюється, тривають пошуково-рятувальні роботи.

Як повідомлялося, вдень у п'ятницю російські окупанти завдали ракетного удару по м. Слов'янськ на Донеччині, унаслідок чого пошкоджено 10 будинків і цивільну інфраструктуру. Раніше було відомо про 6 загиблих, серед них 2-річна дитина та 18 поранених, серед них 14-річна дівчина.

 

 

 

Теги: #словянськ #обстріли #донецька_область

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