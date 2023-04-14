Зеленський: Законне місце України - у НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю нараду щодо євроінтеграції та наголосив, що місце України - в НАТО.

"Провів нараду щодо євроатлантичної інтеграції, про неминучість об'єднання потенціалів України і НАТО. Змістовна нарада - голова Верховної Ради, члени уряду, міністр закордонних справ, зовнішньополітичний блок Офісу, керівник Офісу", - сказав він у відеозверненні у п'ятницю.

"Очевидно, що місце України в НАТО. Законне місце. І не хочеться, щоб застарілі ілюзії, які раніше стримували наш рух до альянсу, ще й зараз продовжували б забирати час в України та партнерів", - сказав він, додавши: "Розробляємо відповідні кроки".