У тимчасово окупованій Горлівці загарбники переводять поранених російських військових у поліклініку Горлівського машинобудівного заводу

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області російські загарбники після проведення операцій у хірургічному корпусі міської лікарні №2 переводять поранених військових у поліклініку Горлівського машинобудівного заводу, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник продовжує використовувати медичні заклади тимчасово окупованих територій України у власних цілях. Так, після проведення операцій у хірургічному корпусі міської лікарні №2 міста Горлівка поранених російських військовослужбовців переводять у поліклініку Горлівського машинобудівного заводу", - йдеться у зведенні, оприлюдненому в п'ятницю ввечері.

Відомо, що наразі в цих цивільних медзакладах працює близько 185 російських медиків.

"Вони надають свої послуги виключно російським військовослужбовцям", - зазначають у Генштабі.

За добу авіація Сил оборони завдала п’ятьох ударів по районах зосередження противника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії за добу вразили один пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога, а також одну станцію радіоелектронної боротьби.