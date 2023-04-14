Усі вісім обіцяних Канадою для України танків Leopard 2 прибули до Польщі

Усі вісім бойових танків Leopard 2, обіцяні Канадою для України, прибули до Польщі, повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

"Офіційно: усі вісім бойових танків Leopard 2, обіцяні Канадою для України, прибули до Польщі. Ми продовжимо підтримувати Україну і забезпечимо українців засобами, які їм потрібні, щоб битися і перемагати в цій війні", - написала вона у твіттері в п'ятницю.

Раніше Оттава вже відправила в Європу перші чотири танки Leopard 2 для України: їх доставили до Польщі, де українських танкістів навчать використовувати таку бронетехніку.

У лютому прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про рішення передати Україні ще чотири танки Leopard 2.