Протягом доби ворог завдав 6 авіаційних і 19 ракетних ударів, здійснив близько 20 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав шістьох авіаційних і 19 ракетних ударів, 13 із них - із ЗРК С-300 по містах Слов'янськ і Краматорськ, також противник здійснив майже 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, оприлюдненому в п'ятницю ввечері.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступу на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. Тривають найзапекліші бої за Бахмут і Мар'їнку. За добу ЗСУ відбили близько 40 атак противника.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності ЗС Білорусі.

Протягом доби противник обстріляв населені пункти Галаганівка Чернігівської області; Студенок, Рівне, Іскрисківщина, Волфине Сумської області; а також Козача Лопань, Токарівка, Малі Проходи, Стрілеча, Лук'янці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне та Землянки на Харківщині.

На куп'янському напрямку окупанти обстріляли Строївку, Дворічанське, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічну, Западне, Лиман Перший, Кіндрашівку, Масютівку, Табаївку та Берестове Харківської області.

На лиманському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви та неподалік Білогорівки. Противник обстріляв з артилерії Новоселівське, Стельмахівку, Невське, Білогорівку Луганської області та Торське, Діброву, Спірне Донецької області.

На бахмутському напрямку противник продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Підрозділи ЗСУ відбили близько 15 ворожих атак на зазначеній ділянці фронту. Обстрілу противника зазнали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Диліївка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського, обстріляв населені пункти, зокрема Новокалинове, Авдіївку, Первомайське та Карлівку Донецької області.

На мар'їнському напрямку протягом доби окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де підрозділи ЗСУ відбили близько 15 атак. Від ворожих обстрілів постраждали Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом доби противник не здійснював наступальних дій. Окупанти обстріляли населені пункти Богоявленка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Золота Нива, Вугледар Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках окупанти продовжують вести оборонні дії. Протягом доби ворог обстріляв населені пункти неподалік лінії бойового зіткнення. Серед них Времівка та Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Новоберислав, Козацьке, Іванівка, Микільське, Дніпровське Херсонської області та Херсон.