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18:01 14.04.2023

Єрмак про обстріл РФ Слов'янська: У місті пролунало 7 вибухів, відомо про одного загиблого і шістьох постраждалих

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Російські окупанти обстріляли Слов'янськ на Донеччині, унаслідок цього були влучання у три житлові будинки, відомо про одного загиблого і шістьох поранених, повідомляє глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Російські терористи обстріляли Слов'янськ, у місті пролунало щонайменше сім вибухів у районі школи №8. Ворог влучив у три п'ятиповерхові будинки. Один будинок частково зруйнований. У двох - сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки навколо. Відомо про одного загиблого та шістьох постраждалих", - написав Єрмак у телеграм-каналі в п'ятницю.

Голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко повідомив, що "під завалами одного з будинків є люди, у тому числі дитина". Рятувальна операція триває.

Крім цього, внаслідок обстрілу міста пошкоджень зазнала школа.

Одночасно зі Слов'янськом окупанти обстріляли Краматорськ та Костянтинівку. Попередньо, без жертв.

Теги: #словянськ #обстріл

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