Події

17:15 14.04.2023

Україна повернула тіла ще 82 загиблих захисників - Мінреінтеграції

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Україна повернула тіла ще 82 загиблих захисників - Мінреінтеграції

У п'ятницю, 14 квітня, Україні вдалося повернути тіла 82 загиблих військовослужбовців, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", - зазначається у повідомленні у телеграм-каналі.

Зазначається, що передача тіл загиблих захисників здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.

Теги: #загиблі #захисники

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