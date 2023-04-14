Україна повернула тіла ще 82 загиблих захисників - Мінреінтеграції

У п'ятницю, 14 квітня, Україні вдалося повернути тіла 82 загиблих військовослужбовців, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", - зазначається у повідомленні у телеграм-каналі.

Зазначається, що передача тіл загиблих захисників здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.