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16:19 14.04.2023

У Дніпрі ліквідовано шахрайське угруповання, яке під виглядом "кол-центру" ошукало громадян Чехії на $3 млн

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У Дніпрі ліквідовано шахрайське угруповання, яке під виглядом "кол-центру" ошукало громадян Чехії на $3 млн

Офіс генерального прокурора України спільно з Національною поліцією України у співпраці з компетентними органами Чеської Республіки за підтримки Європолу та Євроюсту викрив протиправну діяльність міжнародної злочинної організації, яка під виглядом "кол-центру" ошукала громадян Чехії на 65 млн чеських крон ($3,07 млн).

"Наразі затримано шістьох громадян РБ і Чеської Республіки, які налагодили функціонування масштабної міжнародної шахрайської схеми, з метою їх екстрадиції", - повідомляють на сайті Офісу генпрокурора в п'ятницю.

У повідомленні наголошується, що шахраї виманювали в потерпілих гроші за допомогою телефонних дзвінків. "Шахраї представлялися потерпілим співробітником банківської установи й повідомляли про те, що їхній банківський рахунок зламано. Також вони повідомляли інші неправдиві відомості, змушуючи потерпілих переказати гроші зі "зламаного" банківського рахунку на інший нібито безпечний рахунок, який вони зазначали. Ще один дзвінок потерпілі отримували від так званого співробітника поліції. Псевдополіцейські підтверджували достовірність першого дзвінка, отриманого начебто від банківського працівника, і необхідність переказу грошей на більш безпечний банківський рахунок", - розповіли у відомстві.

Під час дзвінків учасники злочинної організації використовували заміну телефонного номера - "спуфінг" і "вішинг", тобто імітували будь-який телефонний номер, який їм потрібен. Отже, у потерпілих створювалося враження, що їм надходять дзвінки з телефону служби підтримки, банку, поліції тощо.

"Такі "кол-центри" функціонували в Дніпрі, їхній штат налічував понад 20 осіб, серед яких були іноземці. Учасників ретельно підбирали, обов'язкова умова прийняття "на роботу" - володіння іноземними мовами. Наразі встановлено 300 потерпілих, яким завдано майнової шкоди на загальну суму щонайменше 65 млн чеських крон. Усі потерпілі є громадянами Чеської Республіки", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків на території Дніпропетровської області, а також Чехії. Вилучено комп'ютерну техніку, документацію, банківські картки та грошові кошти. Водночас у Чеській Республіці також затримано організаторів оборудки.

Досудове розслідування за фактами шахрайства, створення злочинної організації та участі в ній здійснює Національна поліція України (ч. 4 ст. 190 ч. 1, ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу України).

Теги: #дніпро #шахраї

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