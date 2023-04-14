КС відкрив провадження щодо конституційності Угоди між Україною та РФ про перебування ЧФ РФ в Україні від 2010 року

Конституційний Суд України (КС) відкрив провадження у справі щодо конституційності Угоди між Україною та РФ про перебування Чорноморського флоту РФ на території України від 21 квітня 2010 року, інформує відділ комунікацій КС і правового моніторингу.

"Друга колегія суддів Другого сенату 13 квітня 2023 року відкрила конституційне провадження у справі за конституційним зверненням 49 народних депутатів України про надання висновку щодо конституційності Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, ратифікованої законом України "Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України" від 27 квітня 2010 року №2153–VI", - ідеться у повідомленні.

Суб'єкт права на конституційне звернення стверджує, що невідповідність оскаржуваної Угоди "принципам забезпечення національної безпеки, відсутність нормативно-правової бази для вчинення міжнародної угоди такого змісту, а також невідповідність вказаної угоди статті 17 Основного закону України" є підставою для визнання цієї Угоди неконституційною.

На одному із засідань Велика палата Суду визначить форму конституційного провадження у цій справі.

Суддя-доповідач у справі - Сергій Головатий.