Події

12:01 14.04.2023

Посол Канади: Ми раді бачити ордер на арешт Путіна і очікуємо від МКС більше рішень

2 хв читати
Посол Канади: Ми раді бачити ордер на арешт Путіна і очікуємо від МКС більше рішень

Канада активно підтримує роботу Міжнародного кримінального суду (МКС) в Україні й очікує від нього ще більше рішень надалі, заявила посол Канади в Україні Лариса Галадза.

"Ми були дуже задоволені ордером на арешт президента Путіна (президент РФ Володимир Путін - ІФ-У) і Марії Львової-Бєлової (дитячий омбудсмен РФ - ІФ-У). Чому? Тому що це свідчить, що суд може працювати швидко і він зосередився на справді важливому аспекті війни Росії проти України та її наслідках для дітей. І, безумовно, я глибоко вірю, що є можливість притягнути Путіна до відповідальності, як і всіх, хто скоїв воєнні злочини в Україні, за те, що вони зробили", - сказала Галадза в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що Канада підтримує МКС і всю його роботу в Україні, як і роботу з розслідування міжнародних злочинів у всьому світі. Зокрема, Канада надала фінансування суду, щоб допомогти впоратися зі збільшенням робочого навантаження і підвищеними вимогами внаслідок вторгнення РФ в Україну.

"Ордер на арешт - це обмеження і певний осуд, а також дуже сильна ознака того, що Міжнародний кримінальний суд працює тут, в Україні, в Гаазі за міжнародної підтримки таких країн, як Канада. І я очікую, що ми побачимо більше від МКС", - наголосила посол.

Також Галадза назвала важливим питання судового переслідування РФ за злочин агресії. "Але головне питання полягає в тому, як краще це зробити. Для цього було створено "Основну групу" (Core Group). Канада є членом "Основної групи". І ми працюємо з партнерами-однодумцями, щоб зрозуміти, як переслідувати за злочин агресії, притягнути до судової відповідальності Росію за її агресію", - повідомила вона.

Теги: #посол #канада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:14 14.04.2023
Посол Канади про "мирний план" Китаю: Спиратимемося на позицію України

Посол Канади про "мирний план" Китаю: Спиратимемося на позицію України

12:59 14.04.2023
Посол Канади про майбутній саміт НАТО: Важливість безпеки України для альянсу буде на першому місці в порядку денному

Посол Канади про майбутній саміт НАТО: Важливість безпеки України для альянсу буде на першому місці в порядку денному

08:25 12.04.2023
Канада запровадила санкції проти Нацбанку Білорусі, Беларусбанка та низки інших фінансових організацій республіки

Канада запровадила санкції проти Нацбанку Білорусі, Беларусбанка та низки інших фінансових організацій республіки

07:34 12.04.2023
Канадські підприємці зацікавлені інвестувати в Україну

Канадські підприємці зацікавлені інвестувати в Україну

21:10 11.04.2023
Україна і Канада оновлять угоду про вільну торгівлю

Україна і Канада оновлять угоду про вільну торгівлю

20:59 11.04.2023
Канада ввела санкції проти 14 громадян РФ і 34 компаній

Канада ввела санкції проти 14 громадян РФ і 34 компаній

20:34 11.04.2023
Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України

19:14 11.04.2023
Глави МЗС України та Канади обговорили прискорення допомоги українським силам і майбутній саміт НАТО

Глави МЗС України та Канади обговорили прискорення допомоги українським силам і майбутній саміт НАТО

07:19 11.04.2023
Україна і Канада планують підписання двосторонніх документів

Україна і Канада планують підписання двосторонніх документів

20:23 07.04.2023
Шмигаль поїде до Канади для переговорів про бронетехніку та боєприпаси

Шмигаль поїде до Канади для переговорів про бронетехніку та боєприпаси

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

КС відкрив провадження щодо конституційності Угоди між Україною та РФ про перебування ЧФ РФ в Україні від 2010 року

Україна повернула тіла ще 82 полеглих захисників

У Повітряних силах не виключили обстрілу окупантами України на Великдень

Буданов про витік секретних документів Пентагону: РФ - єдиний бенефіціар від цього

ЗС України за добу знищили 500 окупантів, 4 танки та 7 артсистем

ОСТАННЄ

Російські окупанти можуть заблокувати персонал на Запорізькій АЕС

КС відкрив провадження щодо конституційності Угоди між Україною та РФ про перебування ЧФ РФ в Україні від 2010 року

Україна повернула тіла ще 82 полеглих захисників

Прикордонники передали компетентним органам священика УПЦ (МП) з компрометуючими матеріалами

Освітяни зобов'язані щонайменше 10% часу на підвищення кваліфікації приділяти знанням із психологічної підтримки - освітній омбудсмен

У Повітряних силах не виключили обстрілу окупантами України на Великдень

Комісія Мінкультури з перевірки збереження культурних цінностей Києво-Печерською лаврою УПЦ (МП) підготує висновки після 15 травня

Прогноз погоди на вихідні 15–16 квітня: Великдень із дощами та грозами

У тунелі на вул. Теліги в Києві обмежено рух - патрульна поліція

До Львова прибуло керівництво України, дороги не перекриватимуть - депутат міськради

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА