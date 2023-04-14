Посол Канади: Ми раді бачити ордер на арешт Путіна і очікуємо від МКС більше рішень

Канада активно підтримує роботу Міжнародного кримінального суду (МКС) в Україні й очікує від нього ще більше рішень надалі, заявила посол Канади в Україні Лариса Галадза.

"Ми були дуже задоволені ордером на арешт президента Путіна (президент РФ Володимир Путін - ІФ-У) і Марії Львової-Бєлової (дитячий омбудсмен РФ - ІФ-У). Чому? Тому що це свідчить, що суд може працювати швидко і він зосередився на справді важливому аспекті війни Росії проти України та її наслідках для дітей. І, безумовно, я глибоко вірю, що є можливість притягнути Путіна до відповідальності, як і всіх, хто скоїв воєнні злочини в Україні, за те, що вони зробили", - сказала Галадза в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що Канада підтримує МКС і всю його роботу в Україні, як і роботу з розслідування міжнародних злочинів у всьому світі. Зокрема, Канада надала фінансування суду, щоб допомогти впоратися зі збільшенням робочого навантаження і підвищеними вимогами внаслідок вторгнення РФ в Україну.

"Ордер на арешт - це обмеження і певний осуд, а також дуже сильна ознака того, що Міжнародний кримінальний суд працює тут, в Україні, в Гаазі за міжнародної підтримки таких країн, як Канада. І я очікую, що ми побачимо більше від МКС", - наголосила посол.

Також Галадза назвала важливим питання судового переслідування РФ за злочин агресії. "Але головне питання полягає в тому, як краще це зробити. Для цього було створено "Основну групу" (Core Group). Канада є членом "Основної групи". І ми працюємо з партнерами-однодумцями, щоб зрозуміти, як переслідувати за злочин агресії, притягнути до судової відповідальності Росію за її агресію", - повідомила вона.