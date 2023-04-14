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11:33 14.04.2023

Комісія Мінкультури з перевірки збереження культурних цінностей Києво-Печерською лаврою УПЦ (МП) підготує висновки після 15 травня

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Комісія Мінкультури з перевірки збереження культурних цінностей Києво-Печерською лаврою УПЦ (МП) підготує висновки після 15 травня

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики з перевірки наявності, умов зберігання та стану збереження культурних цінностей, які було передано з Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" до Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви (Московського патріархату) підготує висновки своєї роботи після 15 травня.

"Наказом Міністерства культури та інформаційної політики від 16 березня 2023 року №115 утворено комісію з перевірки наявності, умов зберігання та стану збереження культурних цінностей, переданих із Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" до Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічий монастир) Української православної церкви... Комісія здійснює зазначену перевірку у термін від 15 березня до 15 травня. Після завершення роботи комісії буде підготовлено відповідні висновки", - йдеться у відповіді Мінкультури на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Щодо висновків робочої групи Мінкультури, яка здійснювала перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, що перебуває на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", то під час перевірки виявлено порушення з боку монастиря УПЦ (МП) умов користування майном, а саме: наявність у корпусах на території Нижньої лаври третіх юридичних осіб, яким монастир передав у користування будівлі без отримання дозволу заповідника; порушення у сфері охорони культурної спадщини.

Зазначається, що на підставі цих порушень і було ухвалено рішення про розірвання договору щодо безоплатного користування монастирем УПЦ (МП) майном Національного заповідника.

Як повідомлялося, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року. Після цього намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з неї і переходити до ПЦУ.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду.

30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" про недійсність одностороннього розірвання договору. В УПЦ (МП) заявили, що оскаржать таке рішення.

Кабінет Міністрів також 30 березня України визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передання в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд. У відповідь в УПЦ (МП) заявили, що монастир подасть позови до суду і звернеться до Генеральної прокуратури, міжнародних організацій і до ООН.

12 квітня комісія Мінкультури з приймання-передачі державного майна після двох тижнів недопуску до приміщень монастиря, розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі та зафіксувала порушення користування лаврою представниками УПЦ (МП). У самій УПЦ (МП) пояснюють плачевний стан "Книжкового складу" Києво-Печерської лаври відмовою Мінкультури надати погодження на реставрацію. 13 квітня поліція розпочала розслідування за фактом незаконного руйнування об'єкта на території Києво-Печерської лаври.

Теги: #лавра #упц_мп #мінкультури

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