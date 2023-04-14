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08:45 14.04.2023

Профспілки нарахували понад 1 млн учасників протестів проти пенсійної реформи у Франції

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Профспілки нарахували понад 1 млн учасників протестів проти пенсійної реформи у Франції

Понад 1 млн осіб взяли участь у четвер в акціях протесту проти пенсійної реформи у Франції, повідомила найбільша профспілка "Загальна конфедерація праці" (CGT).

При цьому, за даними МВС Франції, кількість протестувальників становила 380 тис. осіб.

Ці оцінки як профспілок, так і влади Франції нижчі, ніж чисельність учасників на попередніх великих акціях протесту минулого тижня. Так, тоді, згідно з профспілками, брали участь близько 2 млн, за даними МВС – 570 тис.

Акції відбулися у четвер у багатьох містах Франції. У Нанті та Ренні відбулися сутички між учасниками протестів та правоохоронцями. Протестувальники підпалили сміття та розбили вітрини.

Напружена ситуація склалася і в Парижі, де чергували численні поліцейські у спеціалізованому екіпіруванні, зокрема в шоломах та зі щитами. Поблизу ратуші Отель-де-Віль правоохоронці були змушені застосувати сльозогінний газ. За останніми даними, 10 поліцейських у Парижі отримали поранення, 25 людей затримано.

У п'ятницю у Франції очікують оголошення Конституційною радою країни висновку щодо закону про вихід на пенсію у 64 роки замість 62.

Уряд Франції 16 березня ухвалив рішення провести пенсійну реформу, яка передбачає підвищення віку виходу на пенсію з 62 до 64 років, в обхід голосування у Національних зборах, використовуючи конституційну статтю 49.3. Опозиційні фракції нижньої палати парламенту висунули 20 березня два вотуми недовіри уряду. Обидва рази їм не вдалося набрати потрібної кількості голосів.

Таким чином, реформа була ухвалена. Після цього почалися масові протести французів, які, як правило, супроводжувалися заворушеннями, які влаштовували радикали і хулігани, що приєдналися до організованих маніфестацій.

 

 

Теги: #франція #протести #кількість

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