ЗС України знищили ворожі РЛС і станцію РЕБ

Підрозділи ЗС України продовжують наносити авіаційні та ракетні удари по місцях зосередження живої сили і техніки російських окупантів, за минулу добу серед іншого знищено РЛС і станцію РЕБ, повідомили в Генштабі.

У ранковому зведенні зазначається, що авіація Сил оборони минулої доби завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, склад боєприпасів, радіолокаційну станцію і станцію радіоелектронної боротьби.