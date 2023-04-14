За добу ЗС України відбили 49 атак ворога, запеклі бої тривають за Бахмут і Мар'їнку

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, за добу відбито 49 атак, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку. Минулої доби, завдяки злагодженості дій підрозділів сил оборони та героїзму наших воїнів, було відбито 49 атак противника", - йдеться в ранковому зведенні на фейсбуці у п'ятницю.

Зазначається, що на лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник провів атаки в районах Богданівки та Предтечиного, успіху не мав.

На авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку Північного.

На мар'їнському напрямку минулої доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.