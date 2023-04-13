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20:30 13.04.2023

НКРЕКП та Аудиторська служба підписали угоду у сфері контролю за діяльністю природних монополій та енергопідприємств

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Голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський і голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва 13 квітня 2023 року підписали угоду про взаємодію та співробітництво.

"Метою цієї Угоди є впорядкування взаємовідносин між двома установами під час здійснення своїх функцій у сферах енергетики та комунальних послуг та з питань здійснення державного фінансового контролю", - повідомляється на сайті енергорегулятора в четвер.

Документ, зокрема, охоплює такі напрями співробітництва між двома відомствами, як заходи з виявлення та попередження порушень законодавства та неефективного використання фінансових і матеріальних ресурсів, а також здійснення держрегулювання з метою досягнення балансу інтересів між споживачами, суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг і держави.

Крім того, угода передбачає координацію дій під час забезпечення якісного контролю за діяльністю природних монополій та енергетичних підприємств державної та приватної форм власності.

"НКРЕКП та Державна аудиторська служба України також висловили намір забезпечувати взаємну всебічну підтримку для розвитку подальшої співпраці та інформувати одна одну про заходи, спрямовані на її посилення", - зазначив регулятор.

 

 

 

Теги: #нкрекп #держаудитслужба

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