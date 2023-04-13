Рада церков засуджує зловживання Росією релігійними почуттями у війні проти України - Держетнополітики

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій засуджує зловживання Росією релігійними почуттями в агресивній та несправедливій війні проти України.

Згідно з повідомленням пресслужби Державної служби з етнополітики та свободи совісті, Рада церков одноголосно заявила про: неприпустимість діяльності в Україні будь-яких організацій, зокрема релігійних, центри та керівництво яких перебувають у РФ; невідворотність покарання для всіх осіб, причетних до сприяння ворогові й державної зради, незалежно від того, до якої конфесії та церкви вони належать і чи мають сан; рівність перед законом представників усіх релігій.

Члени Ради церков також закликали державні та правоохоронні органи робити все можливе, щоб не допустити дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

"Учасники зустрічі наголосили, що у питаннях Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" держава насамперед захищає інтереси України та українського народу, що полягають у тому, щоб лавра функціонувала саме як православний монастир, відкритий для українських вірян", - ідеться в повідомленні.