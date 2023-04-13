Події

09:49 13.04.2023

Рада церков засуджує зловживання Росією релігійними почуттями у війні проти України - Держетнополітики

1 хв читати
Рада церков засуджує зловживання Росією релігійними почуттями у війні проти України - Держетнополітики

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій засуджує зловживання Росією релігійними почуттями в агресивній та несправедливій війні проти України.

Згідно з повідомленням пресслужби Державної служби з етнополітики та свободи совісті, Рада церков одноголосно заявила про: неприпустимість діяльності в Україні будь-яких організацій, зокрема релігійних, центри та керівництво яких перебувають у РФ; невідворотність покарання для всіх осіб, причетних до сприяння ворогові й державної зради, незалежно від того, до якої конфесії та церкви вони належать і чи мають сан; рівність перед законом представників усіх релігій.

Члени Ради церков також закликали державні та правоохоронні органи робити все можливе, щоб не допустити дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

"Учасники зустрічі наголосили, що у питаннях Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" держава насамперед захищає інтереси України та українського народу, що полягають у тому, щоб лавра функціонувала саме як православний монастир, відкритий для українських вірян", - ідеться в повідомленні.

Теги: #рф #релігія #держетнополітики

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:36 13.04.2023
Восени Кремль може активізувати ракетні удари по Україні - Генштаб ЗСУ

Восени Кремль може активізувати ракетні удари по Україні - Генштаб ЗСУ

07:56 13.04.2023
ЗС України за добу знищили 540 окупантів, 7 артсистем, 10 бойових машин

ЗС України за добу знищили 540 окупантів, 7 артсистем, 10 бойових машин

07:46 13.04.2023
Активи Росії мають піти на компенсацію втрат України

Активи Росії мають піти на компенсацію втрат України

07:46 13.04.2023
ССО за допомогою "HIMARS" знищили ворожу автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель"

ССО за допомогою "HIMARS" знищили ворожу автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель"

07:26 13.04.2023
Гутерреш "у жаху" від поширеного відео з розправою над українським військовополоненим

Гутерреш "у жаху" від поширеного відео з розправою над українським військовополоненим

01:27 13.04.2023
Борель відреагував на звірство РФ: Це мерзенне порушення Женевських конвенцій

Борель відреагував на звірство РФ: Це мерзенне порушення Женевських конвенцій

21:41 12.04.2023
РФ чинить зараз звірства, небачені в Європі з часів Другої світової війни

РФ чинить зараз звірства, небачені в Європі з часів Другої світової війни

20:00 12.04.2023
Нові санкції США торкнулися понад 120 компаній і фізосіб із понад 20 країн, зокрема тих, хто сприяє обходу вже запроваджених обмежень

Нові санкції США торкнулися понад 120 компаній і фізосіб із понад 20 країн, зокрема тих, хто сприяє обходу вже запроваджених обмежень

19:14 12.04.2023
Російські війська на окупованих територіях використовують навчальні заклади у військових цілях

Російські війська на окупованих територіях використовують навчальні заклади у військових цілях

09:20 12.04.2023
Кремль ухвалив закон про електронні повістки, зокрема для придушення російських ухилянтів, - ISW

Кремль ухвалив закон про електронні повістки, зокрема для придушення російських ухилянтів, - ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Проведення нічних богослужінь на Великдень можливе, однак віряни під час комендантської години не можуть залишати храми та перебувати на вулицях - КМВА

Росіяни завдали трьох авіаударів по житловому сектору в Оріхові Запорізької області, даних про постраждалих поки що немає

У районі Бахмута сили РФ втратили майже 4500 осіб за два тижні, щодня до 50 спроб ворожого штурму - Генштаб ЗСУ

Суд у Гаазі зобов'язав РФ заплатити $5 млрд компенсації за збитки "Нафтогазу" в Криму

СБУ заарештувала майно Новинського на понад 3,5 млрд грн

ОСТАННЄ

Проведення нічних богослужінь на Великдень можливе, однак віряни під час комендантської години не можуть залишати храми та перебувати на вулицях - КМВА

Міністр освіти виступає за скорочення кількості предметів у школах

СБУ викрила шахрайську схему приватного газотрейдера, яка могла зірвати опалювальний сезон у Дніпропетровській області

Росіяни завдали трьох авіаударів по житловому сектору в Оріхові Запорізької області, даних про постраждалих поки що немає

У районі Бахмута сили РФ втратили майже 4500 осіб за два тижні, щодня до 50 спроб ворожого штурму - Генштаб ЗСУ

Суд у Гаазі зобов'язав РФ заплатити $5 млрд компенсації за збитки "Нафтогазу" в Криму

Ворог перегляне стратегічні цілі війни, зокрема щодо захоплення Лівобережжя України цього року - Генштаб ЗСУ

СБУ заарештувала майно Новинського на понад 3,5 млрд грн

Поліція розпочала розслідування за фактом незаконного руйнування об'єкта на території Києво-Печерської лаври

Глава МЗС Румунії: мирні переговори можуть розпочатися тільки тоді, коли Україна буде готова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА