Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, два мирних жителі загинули

Минулої доби російські окупаційні війська масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів, є жертви серед мирного населення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"За оновленими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп'янського району загинув 71-річний чоловік, а чоловік 75 років зазнав серйозних поранень і помер у лікарні. Жінка 63 років була госпіталізована з вибуховими травмами", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в с. Сотницький Козачок унаслідок обстрілів пошкоджено 2 приватні будинки, у с. Івашки - приватний будинок і трактор. У Кучерівці пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа, а в Гатищі постраждала будівля навчального закладу.