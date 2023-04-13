ССО за допомогою "HIMARS" знищили ворожу автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель"

Бійці Сил спеціальних операцій на Донецькому напрямку виявили і знищили за допомогою "HIMARS" ворожу автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель", повідомляє пресслужба ССО в телеграм-каналі.

"На Донецькому напрямку оператори ССО України разом із підрозділами Сил оборони провели комплекс заходів, під час яких виявили позицію автоматизованої станції постановки перешкод Р-330Ж "Житель", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що станція перебувала досить далеко за лінією зіткнення.

"Координати оперативно передали побратимам одного з ракетно-артилерійських підрозділів, які чудово знають свою роботу. На відео момент точного ураження станції ракетою, випущеною з M142 HIMARS", - додали в ССО.