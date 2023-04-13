Події

07:26 13.04.2023

Гутерреш "у жаху" від поширеного відео з розправою над українським військовополоненим

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Гутерреш "у жаху" від поширеного відео з розправою над українським військовополоненим

Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша жахнуло відео, на якому росіяни страчують українського захисника, заявив прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік агентству Anadolu.

За його словами, після того, як Гутерреш побачив відео із жорстокою стратою, він зажадав притягнути до відповідальності всіх винних.

"На жаль, це не поодинокий випадок", - заявив Дюжаррік.

Він також зазначив, що місія ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні "приголомшена цими особливо жахливими" відео.

"Найменше порушення має бути належним чином розслідувано, винні мають бути притягнуті до відповідальності", - додав прессекретар генсека ООН.

Президент України Володимир Зеленський засудив обезголовлення і пообіцяв покарати винних.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порівняв Росію з ІДІЛ і сказав, що Росія гірша за терористичне угруповання.

 

 

 

Теги: #рф #оон #реакція #звірства

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