Події

07:16 13.04.2023

Окупанти збільшили кількість блокпостів і патрулів у Графському Волноваського району Донецької області

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Окупанти збільшили кількість блокпостів і патрулів у Графському Волноваського району Донецької області

Російські окупанти збільшили кількість блокпостів і патрулів у Графському Волноваського району Донецької області, серед мирного населення проводять фільтраційні заходи, повідомляє Генеральний штаб України.

"Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях. У населеному пункті Графське Волноваського району Донецької області та довкола нього збільшилася кількість блокпостів і патрулів. На блокпостах противник активно проводить фільтраційні заходи місцевого населення", - йдеться у зведенні вранці в четвер.

За інформацією Генштабу, дещо схожа ситуація в Благодатному Донецької області. Так, побоюючись витоку інформації про місцезнаходження підрозділів окупантів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху таксистам, в'їзд місцевим жителям дозволено виключно за наявності реєстрації.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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