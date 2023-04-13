Противник за добу здійснив 2 ракетні та 32 авіаудари, також застосовував РСЗВ, є загиблі та поранені серед цивільного населення

Російські окупанти за добу здійснили 2 ракетних і 32 авіаудари, також застосовували РСЗВ, є загиблі і поранені серед цивільного населення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Минулої доби противник завдав 2 ракетних і 32 авіаційні удари, здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і цивільній інфраструктурі населених пунктів, є загиблі й поранені серед цивільних громадян", - ідеться в повідомленні.

Згідно з ранковим зведенням Генштабу, 2 російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об'єкти цивільної інфраструктури міста Слов'янськ.

Своєю чергою, Повітряні сили ЗС України за добу завдали 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також українські захисники збили 2 ворожі БПЛА типу "Орлан - 10".

Підрозділи ракетних військ та артилерії, водночас, вразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів противника, а також 1 ворожу радіолокаційну станцію.