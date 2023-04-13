Події

07:11 13.04.2023

Польща замовила у США 250 танків Abrams для посилення польського східного кордону

1 хв читати
Польща замовила у США 250 танків Abrams для посилення польського східного кордону

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна замовила у США 250 танків Abrams для посилення польського східного кордону.

"Ми замовили 250 сучасних "Абрамсів" у США і 116 щойно модернізованих або модифікованих. І це потужна сила, це бронезавіса, яка захистить нашу східну частину Польщі", - йдеться в заяві польської канцелярії.

За словами польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, "до 14 червня до Польщі будуть доставлені "Абрамси", які посилять польську армію".

 

 

 

 

Теги: #сша #танки #польща

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:52 13.04.2023
Україна й США підписали Меморандум про підтримку залучення інвестицій для реалізації пріоритетних проєктів розвитку та відновлення економіки

Україна й США підписали Меморандум про підтримку залучення інвестицій для реалізації пріоритетних проєктів розвитку та відновлення економіки

05:38 13.04.2023
Авіаносець ВМС США "Джордж Буш" залишив Середземне море

Авіаносець ВМС США "Джордж Буш" залишив Середземне море

20:06 12.04.2023
Зеленський зустрівся із сенаторами США

Зеленський зустрівся із сенаторами США

20:00 12.04.2023
Нові санкції США торкнулися понад 120 компаній і фізосіб із понад 20 країн, зокрема тих, хто сприяє обходу вже запроваджених обмежень

Нові санкції США торкнулися понад 120 компаній і фізосіб із понад 20 країн, зокрема тих, хто сприяє обходу вже запроваджених обмежень

19:53 12.04.2023
США запровадили санкції проти віцепрем'єра РФ Хуснулліна, а також компаній "Металоінвест", "Мегафон", "Русатом Оверсіз"

США запровадили санкції проти віцепрем'єра РФ Хуснулліна, а також компаній "Металоінвест", "Мегафон", "Русатом Оверсіз"

19:21 12.04.2023
Шмигаль обговорив з Остіном потреби України для успішного проведення контрнаступу

Шмигаль обговорив з Остіном потреби України для успішного проведення контрнаступу

17:53 12.04.2023
Посол США про страту українського військовополоненого: Такі мерзенні вчинки не залишаться безкарними

Посол США про страту українського військовополоненого: Такі мерзенні вчинки не залишаться безкарними

16:49 12.04.2023
Шмигаль розпочав візит до США

Шмигаль розпочав візит до США

08:48 12.04.2023
SpaceX через негоду перенесла запуск на орбіту групу з 51 міні-супутника

SpaceX через негоду перенесла запуск на орбіту групу з 51 міні-супутника

08:12 12.04.2023
Мін'юст США почав кримінальне розслідування у зв'язку з витоком секретних документів

Мін'юст США почав кримінальне розслідування у зв'язку з витоком секретних документів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Активи Росії мають піти на компенсацію втрат України

Зеленський зустрівся із сенаторами США

Нові санкції США торкнулися понад 120 компаній і фізосіб із понад 20 країн, зокрема тих, хто сприяє обходу вже запроваджених обмежень

США запровадили санкції проти віцепрем'єра РФ Хуснулліна, а також компаній "Металоінвест", "Мегафон", "Русатом Оверсіз"

Шмигаль обговорив з Остіном потреби України для успішного проведення контрнаступу

ОСТАННЄ

Рада церков засуджує зловживання Росією релігійними почуттями у війні проти України - Держетнополітики

Єрмак провів нараду з питань захисту та безпеки дітей

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, два мирних жителі загинули

Окупанти в ніч на четвер запустили С-300 на Слов'янськ, пошкоджено інфраструктуру міста

Окупанти вбили одного жителя Донбасу за добу, ще двоє поранені

У Херсонській області в результаті ворожих обстрілів загинула одна людина, двоє постраждали

Окупанти знову обстріляли Очаків Миколаївської області

ЗС України за добу знищили 540 окупантів, 7 артсистем, 10 бойових машин

Активи Росії мають піти на компенсацію втрат України

ССО за допомогою "HIMARS" знищили ворожу автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА