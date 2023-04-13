Влада Франції очікує до 600 тис. осіб у четвер на протестах проти пенсійної реформи

Влада Франції вважає, що в акціях протесту проти пенсійної реформи в четвер візьмуть участь до 600 тис. осіб, повідомляють французькі ЗМІ.

Зокрема, за їхньою оцінкою, до 70 тис. осіб можуть вийти на вулиці Парижа.

Зазначається, що понад 11 тис. поліцейських та жандармів, як очікується, забезпечуватимуть порядок на демонстраціях. У французькій столиці з цією метою залучать близько 4,2 тис. правоохоронців.

Окрім Парижа масові протести можуть відбутися в Тулузі, Монпельє, Бресті, Нанті, Марселі та Рені.

Влада Франції попереджає, що в акціях можуть взяти участь радикально налаштовані громадяни, зокрема представники "жовтих жилетів".

У четвер у Франції відбудуться 12 загальнонаціональних протестів проти пенсійної реформи. За даними профспілок, у попередній масовій акції – 6 квітня – взяли участь близько 2 млн осіб. За оцінками МВС Франції, на вулиці французьких міст тоді вийшли близько 570 тисяч осіб.

Уряд Франції 16 березня ухвалив рішення провести пенсійну реформу, яка передбачає підвищення віку виходу на пенсію з 62 до 64 років, в обхід голосування у Національних зборах, використовуючи конституційну статтю 49.3. Опозиційні фракції нижньої палати парламенту висунули 20 березня два вотуми недовіри уряду. Обидва рази їм не вдалося набрати потрібної кількості голосів.

Таким чином, реформа була ухвалена. Після цього почалися масові протести французів, які, зазвичай, супроводжувалися заворушеннями, які влаштовували радикали і хулігани, що приєдналися до організованих маніфестацій.