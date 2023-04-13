Події

03:55 13.04.2023

Румунія з травня обмежить виплати субсидій для українських біженців

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Румунська влада з травня вводить нові правила виплат субсидій на житло та продукти для українських біженців: тепер гроші отримуватимуть лише ті, хто влаштувався на роботу, передає агентство ЕФЕ.

Крім того, на субсидії зможуть розраховувати ті громадяни України, діти яких в Румунії ходять до школи.

Згідно з новими правилами, держава перестане оплачувати витрати на житло орендодавцям, які розміщують біженців, а субсидії безпосередньо отримуватимуть орендарі. Табори біженців отримуватимуть субсидії від держави, як і раніше. Деталі цих правил оприлюднять пізніше, зазначає агентство.

ЕФЕ пояснює, що такі заходи в Бухаресті вживають на тлі суттєвої нестачі робочої сили в Румунії. До цієї країни з лютого 2022 року прибуло понад 3,8 млн українців, проте переважна більшість звідти вирушила до інших європейських країн. Згідно з інформацією румунської влади, нині в країні залишаються близько 110 тис. українських біженців, але менш як 10% з них мають трудовий договір.  

Теги: #українці #обмеження #румунiя #субсидії

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