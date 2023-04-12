Навчальний рік у Києві рекомендують завершити 30 червня

Департамент освіти і науки Київської міської державної адміністрації рекомендує завершити освітній процес у школах столиці 30 червня.

Згідно з оприлюдненими пресслужбою Департаменту у фейсбуці рекомендаціями, навчання за класно-урочною системою школам рекомендують завершити до 16 червня. Далі, з 16 до 30 червня мають застосовуватися індивідуальні та групові заняття за окремим графіком для кожного учня з усіх предметів.

При цьому остаточне рішення про дату закінчення навчального року ухвалюватимуть шкільні адміністрації.

Департамент також рекомендує школам у травні та червні змінити класно-урочну систему на індивідуалізоване групове навчання для подолання освітніх розривів, поглиблення та систематизації знань випускників 9 та 11 класів.