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18:38 12.04.2023

ВАКС відмовив у продовженні строку розслідування справи ексголови правління "Нафтогазу"

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ВАКС відмовив у продовженні строку розслідування справи ексголови правління "Нафтогазу"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив у продовженні терміну досудового розслідування за підозрою ексголови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва у привласненні майна.

"12 квітня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання детектива НАБУ про продовження строків досудового розслідування щодо колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України", - йдеться в повідомленні ВАКС на сайті суду в середу.

За інформацією суду, мотиви та обґрунтування такого рішення будуть оголошені судом 17 квітня.

У суді нагадують, що колишнього голову правління НАК "Нафтогаз України" підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України.

САП і НАБУ 19 січня 2023 року повідомили Коболєву про підозру у зловживанні службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн. На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

 

Теги: #коболєв #вакс

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